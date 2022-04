Ook HyperX gaat mee op de trend van gatenkaasmuizen. De Pulsefire Haste is HyperX’ lichtste muis ooit, zonder al te veel in te leveren op fraaie specificaties. Voor circa zes tientjes belooft dat toch bijzonder veel muis…

Met de Pulsefire Haste wil HyperX geen uitbundige experimenten opzetten — in tegendeel juist. Het gamingmerk, dat een jaar geleden nog werd overgenomen door HP, speelt wel vaker op safe. Zo is ook de Pulsefire Haste een aaneenschakeling van elementen die eerder succes boekten op andere muizen — zij dat van HyperX zelf of andere partijen.

Van het geperforeerde chassis tot de inclusie van PixArt’s populaire optische PAW3335-sensor; veel aspecten van de Haste zijn reeds bewezen. Van ongefundeerd knip-en-plakwerk is echter weinig sprake. HyperX snápt welke ingrediënten bij een prima gamingmuis komen kijken, waarna ze nauwgezet bij elkaar gemeng worden tot, hopelijk, een nieuwe succesformule.

HyperX Pulsefire Haste – Technische specificaties

Vorm Symmetrisch, zijtoetsen enkel rechtshandig

Symmetrisch, zijtoetsen enkel rechtshandig Grip ‘Claw’ of ‘Fingertip’

‘Claw’ of ‘Fingertip’ Kabel 1,8 meter HyperFlex (USB 2.0)

1,8 meter HyperFlex (USB 2.0) Sensor PixArt PAW3335

PixArt PAW3335 Precisie 100 tot 16.000 DPI (dots per inch)

100 tot 16.000 DPI (dots per inch) Acceleratie 40 G

40 G Maximale snelheid 450 IPS (inch per seconde)

450 IPS (inch per seconde) Lay-out 6 programmeerbare toetsen

6 programmeerbare toetsen Schakelaars TTC Golden Micro Dustproof, 60 miljoen clicks

TTC Golden Micro Dustproof, 60 miljoen clicks Frequentierespons 1000 Hertz ultrapolling

1000 Hertz ultrapolling Responstijd 1 milliseconde

1 milliseconde Lift-off afstand 1~2 millimeter, niet tweakbaar

1~2 millimeter, niet tweakbaar Verlichting Full-RGB LED (in scrollwiel)

Full-RGB LED (in scrollwiel) Software HyperX NGENUITY (Windows 10/11)

HyperX NGENUITY (Windows 10/11) Afmeting 124 x 67 x 38 millimeter (lengte x breedte x hoogte)

124 x 67 x 38 millimeter (lengte x breedte x hoogte) Materiaal Mat ABS-plastic

Mat ABS-plastic Skates ‘Virgin-grade’ PTFE

‘Virgin-grade’ PTFE Gewicht 59 gram (exclusief kabel)

59 gram (exclusief kabel) MeegeleverdGriptape, extra skates

Geperforeerd tot perfectie?

Qua vorm en handligging spreekt de HyperX Pulsefire Haste voor zich. De muis spiegelt het design van concurrenten als Glorious of de SteelSeries Aerox 3, met een bijzonder toegankelijke muis tot gevolg. Het slanke, symmetrische muisje ligt gemakkelijk in de hand, terwijl de ‘korrelige’ plastictextuur een prettige hoeveelheid grip biedt. Gaatjes of niet, deze muis vliegt niet zo maar onder je hand vandaan.

De Haste heeft an sich al een fijne tast, maar HyperX levert met de muis ook nog wat additionele plaatjes griptape. De rubbertjes op de vingertoetsen zijn vooral een geinige extra, maar het los aanleveren van de zijgrip geeft de muis ook een langere levensduur. Eenmaal versleten kunnen deze rubberplaatjes weer ververst worden, terwijl veel gamingmuizen de rubbertextuur als eenmalig oplossing ‘inbakken’. Voor intens gebruik verdient dit de voorkeur.

De slanke vorm kan voor sommige gamers even wennen zijn, maar het misstaat een vlugge, competitieve muis absoluut niet. Een gewende hand kan met de Haste moeiteloos heen en weer zwiepen.

Vliegensvlug heen en weer te zwiepen

Of je nu gelooft in de gatenkaas-hype of niet; het helpt muizen wel degelijk lichter te worden. De Pulsefire Haste is met 59 gram een bijzonder lichte muis — veruit de lichtste van HyperX ooit. Zij die snelle flicks willen scoren in shooters, kunnen hiermee goed uit de voeten. Daarbij dient gezegd te worden dat de kabel nauwelijks dwarsligt in dat vederlichte gevoel: de zogenaamde HyperFlex-kabel bewijst zich soepel en haast wrijvingsloos.

De kabel is helaas niet los te koppelen voor vervoersgemak of een wissel, maar dat hoeft geen schande te zijn. Zowel het koppelstuk als de kabel zelf voelen stevig en verfijnd genoeg om jarenlang soepel te blijven.

Ook de skates — de glijvoetjes, als het ware — dragen aan de snelheid bij. De PTFE-pootjes zijn glad en relatief dik, maar helaas niet al te groot. Zolang er niet te zwaar op de muis geleund wordt, hoeft die geringe grootte echter geen probleem te zijn. De muis is sowieso toch al gebouwd om met lichtere tast bediend te worden. Bovendien levert HyperX met de Haste ook meteen vier reserve-skates mee, mochten ze aanvankelijk verslijten. Netjes, HyperX.

En gedegen klikgevoel

Het vederlichte gevoel wordt verder meegenomen naar de daadwerkelijke muistoetsen. De primaire twee zijn voorzien van TTC Golden Micro Dustproof-schakelaars, die een gedefiniëerde ‘klik’ generen. Samen met het robuuste plastic bovenop bieden de schakelaars een nauwkeurig afgewogen tast, die bovendien een levensgarantie van 60 miljoen aanslagen belooft.

De twee (rechter)duimtoetsen en DPI-schakelaar hebben, zoals te verwachten, een iets minder precies klikgevoel. Het drukgevoel is lichter en klinkt goedkoper, maar de knoppen zijn stevig genoeg. In shooters en MOBA’s zijn je actieknoppen hier veilig; deze vuur je niet per ongeluk af.

Het scrollwiel zal niet aan iedereen uitbesteed zijn. Ook deze heeft een licht gevoel, waar grote aanslagen nauwelijks tot geen feedback generen. Dit wiel draait daarmee misschien iets té geolied voor sommige nauwkeurige werkers. Tegelijkertijd is wel te merken hoe kleinere tikjes op het scrollwiel wel degelijk een duidelijker ‘klikje’ bieden — ongetwijfeld om precieze wapenwissels tegemoet te komen.

Sensor in optima forma

Onder die stevige gatenkaas en prettige klikjes schuilt het hart van de HyperX Pulsefire Haste: de PixArt PAW3335. Deze optische sensor is te zien als een lager geschaalde variant van PixArt’s topsensoren, maar het muist bovengemiddeld nauwkeurig.

De PAW3335 komt alsnog met een maximale resolutie van 16.000 DPI en kan bewegingen tot 450 inch per seconde bijbenen. Dat zijn tegenwoordig prima beloftes, en de PAW3335 lijkt niet te bluffen. Niet voor niets vormde deze sensor ook de basis voor SteelSeries’ TrueMove Air-sensor, die in de duurdere Aerox 3 werkt verwerkt.

Hoe je de Haste ook wegzwiept, de sensor vangt het allemaal ongecomprimeerd op. Jammer genoeg blijft de lift-off distance wel statisch, waar mogelijk wat flicks en repositioneringen op getraind moeten worden. De PAW3335 staakt metingen standaard van 1~2 millimeter afstand, wat voor pietjeprecieze muisgebruikers misschien toch wat te veel speling is. Wat verdere tweakbaarheid in dat opzicht was welkom geweest.

Weinig ingenieuze software

Over verstelbaarheid gesproken: HyperX’ Pulsefire Haste is te besturen met NGENUITY. Als een van de weinige stukjes software op gaming-gebied biedt HyperX de applicatie enkel in de Microsoft Store aan, op zowel Windows 10 als Windows 11. Nu zullen niet veel gamers een Mac gebruiken, maar de uitrol van de software is enigszins apart. Bij vlagen komen gebreken van Windows’ standaardinterface nogal wrang over.

NGENUITY is sowieso niet de mooiste of meest uitbundige app, maar het voldoet voor een rechttoe-rechtaan muis als deze. Qua RGB-verlichting hoef je geen gekke lichtshows te verwachten, maar een statisch kleurtje op het scrollwiel heb je zo ingesteld. Voor macro’s en interactieve knoppen is het aanbod evenals gering, maar het zal voor velen voldoen.

Handig is ook dat deze instellingen — alsmede de verschillende DPI-profielen — direct opgeslagen kunnen worden op de muis. Zo heb je eventueel ook weer minder omkijken naar NGENUITY, mocht de software je niet aanstaan.

Conclusie

De HyperX Pulsefire Haste is geenszins een revolutionaire muis, laat staan een bijster originele. Vrijwel elk aspect van HyperX’ gatenkaasmuis is afgekeken van bestaande trends, maar verdomme: het vormt zo wel een lekker totaalpakket. De muis is kundig gebouwd en staat garant voor prima prestaties, zonder ergens in door te schieten.

RGB-fanaten of MMO-verslaafden zijn hier misschien niet aan het juiste adres, maar zij die gretig in het rond willen schieten, worden door HyperX met open armen ontvangen. De Pulsefire Haste muist heerlijk weg, zonder dure prijskaartjes of overdreven poespas.