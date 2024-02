Eufy vernieuwt de bestaande reeks videodeurbellen en beveiligingscamera’s met een unicum: twee oogjes. Met een verdubbeling van de sensoren kunnen de autonome cameraatjes meer zien, zo moet ook de nieuwe Indoor Cam S350 bewijzen. Boekt Eufy wederom succes in de woonkamer? We nemen het tweeogige robotcameraatje onder de loep in deze review.

Even over Eufy…

In de volksmond volstaat merknaam ‘Ring’ vaak als er gedoeld wordt op videodeurbellen en beveiligingscamera’s thuis. Het dochtermerk van Amazon is een van de grootste spelers in de sector, terwijl nieuwkomer Eufy in korte tijd opvallend veel gevelruimte van de grote concurrent wegsnoepte, zeker in de Benelux. Binnen de portfolio van het Chinese techbedrijf Anker – bekend van stroomadapters en powerbanks – is dit merk in Nederland verreweg de grootste onderneming.

Dat is niet gek ook, gezien Eufy een sobere visie ten opzichte van privacy en dataverzameling uitdraagt. De producten zijn weliswaar ‘smart’ in de zin dat ze via het internet bediend kunnen worden, maar vaste abonnementen of cloud-opslag duwt Eufy nooit door de strot. Vrijwel alle beloofde beveiliging draait aanvankelijk lokaal en de op te nemen beelden blijven binnenshuis, in ieder geval als beginsel. Wie niet aan maandelijkse kosten of de cloud gebonden wil zijn, zit dus goed bij Eufy. Dat gaat natuurlijk prima samen met nuchtere Nederlanders.

Uiteraard verandert daar weinig aan met Eufy’s introductie van de secundaire sensoren. Zowel de videodeurbellen als de beveiligingscamera’s zetten deze generatie in op beter zicht en meer “AI-achtige toepassingen”, waarover later meer, maar de privacygevoelige pijler blijft intact. Met het tweede oogje lijkt de Indoor Cam S350 net iets menselijker – denk Wall-E – maar we kunnen het robotje dus ook met een gerust hart vertrouwen. Wel zo fijn.

Meer zicht middels twee oogjes

Eufy’s Wall-E-achtige cameraatje is een opvolger van de eerder geïntroduceerde Indoor Cam E220. Dat betrof evenals een videorobotje voor binnenshuis, welke geheel autonoom mensen en/of dieren opzoekt om in de gaten te houden. De oudere E220 kost tegenwoordig rond de 54,99 euro, maar deze is aanzienlijk minder luxe dan de opvolger die we vandaag behandelen. De nieuwere S350 belooft dus dubbel de sensoren, dubbel de videoresolutie en meer zelfstandige slimmigheid – tegenover een richtprijs van 129,99 euro.

Eufy Indoor Cam S350 – Technische specificaties

Camera 4K-breedhoek, 2K-zoomlens

4K-breedhoek, 2K-zoomlens Breedste kijkhoek 130 graden (primaire lens)

130 graden (primaire lens) Zoom Tot 8x hybride zoom (3x optisch)

Tot 8x hybride zoom (3x optisch) Draai- en kanteling 360 graden horizontaal, 75 graden verticaal

360 graden horizontaal, 75 graden verticaal Opslag microSD (tot 128 GB)

microSD (tot 128 GB) Draadloos Dual-band Wi-Fi 6

Dual-band Wi-Fi 6 Applicatie Eufy Security (Android en iOS)

Eufy Security (Android en iOS) Interne herkenning Mensen, huisdieren, baby’s, huilen

Mensen, huisdieren, baby’s, huilen Gezichtsherkenning Tot 30 voet (9,1 meter)

Tot 30 voet (9,1 meter) Nachtzicht Infrarood, verlicht tot ~12 meter

Infrarood, verlicht tot ~12 meter Uitbreidbaarheid Via Eufy HomeBase 2/3

Via Eufy HomeBase 2/3 Smart-integraties Alexa, Google Assistant

Alexa, Google Assistant Additionele modi Privacymodus

Privacymodus Stroomvoorziening USB-C-kabel

USB-C-kabel Materiaal Kunststof

Kunststof Afmetingen 75 x 75 x 108 millimeter (breedte x diepte x hoogte)

75 x 75 x 108 millimeter (breedte x diepte x hoogte) Gewicht 238 gram

238 gram Inbegrepen USB-C-kabel, 32 GB microSD, muur/plafondbevestiging

De S350 kan geheel om zijn eigen as draaien, een flink stuk omhoog kantelen en een klein tikje naar beneden turen. Lees: het staat het best bovenop een dressoir of een bijzettafeltje, niet zo zeer op de allerhoogste kast. Dat is allemaal relatief par for the course met dit soort cameraatjes, maar dit model van Eufy moet vooral een stuk makkelijker en mooier afsteken tegenover de rest.

Voor de hogere prijs krijg je, zoals gezegd, vooral meer zicht terug. Dat doet de S350 door twee verschillende perspectieven in één product te bakken. Het primaire ‘oogje’ is een 4K-sensor achter een 130 graden brede groothoeklens, de secundaire 2K-sensor vergroot de beelden tot ongeveer achtvoud met een ‘hybride’ zoom: driemaal optisch, de rest digitaal.

Beide sensoren delen overigens een lekker lichtgevoelig apertuur van maximaal f/1.6 en beschikken over infrarood-nachtzicht. Dag en nacht houdt de S350 vrijwel de gehele woonkamer goed zichtbaar. Zeker bij schemering boeken de twee sensoren nog prima resultaten, ook op afstand. Midden in de nacht is het IR-zicht weliswaar ietwat beperkt, zij het voldoende helder om een ruime kamer effectief in de gaten te houden.

De twee ogen werken in veel gevallen ook lekker samen, al voegt het secundaire perspectief niet bepaald een nieuwe dimensie toe. Dat komt hoofdzakelijk omdat de twee ogen niet afzonderlijk opereren. Verschillende onderwerpen worden aanvankelijk herkend op het groothoekbeeld – waarna het ‘hoofdje’ van de S350 netjes met ze meebeweegt – en de zoomlens brengt diezelfde onderwerpen vervolgens wat dichterbij. Handig als de baby aan de andere kant van de kamer ligt en absoluut dramatischer voor close-ups van kattengevechten, maar de situaties waarin een zoom-van-precies-hetzelfde-beeld écht veel toevoegt, zijn zeldzaam.

Wel helpt het tweede oogje met het boeken van betere resultaten op andere fronten. Omdat de zoomlens meer definitie op afstand levert, gaat bijvoorbeeld ook de (nachtelijke) gezichtsherkenning erop vooruit. De Indoor Cam S350 is in staat specifieke gezichten te kunnen herkennen van bijna tien meter afstand, al ligt die “AI-achtige” toepassing wel achter de paywall van Eufy’s bredere beveiligingssysteem.

Ook Eufy zet in op meer “AI”

Met de introductie van de nieuwe reeks beveiligingsproducten zet Eufy ook meer in op kunstmatige intelligentie. AI is momenteel natuurlijk het buzzword om in je persberichten mee te nemen, al wordt er in dit geval vooral gedoeld op de algoritmische herkenning van beelden. De recente Eufy-camera’s kunnen afzonderlijke gezichten, dieren, pakketjes en voertuigen van elkaar onderscheiden – om die vervolgens netjes in tijdlijnen en losse gebeurtenissen weg te schrijven.

Op zichzelf is de Indoor Cam S350 in staat om gebeurtenissen lokaal op te slaan – met prima herkenning en tracking bovendien – maar voor de slimmere gezichtsherkenning en veel andere AI-toepassingen is dus een nieuwe HomeBase 3 (S380) van Eufy vereist. In combinatie met het torentje van 239,99 euro kunnen Eufy-producten vooral slimmer samenwerken. Daarnaast genieten ze via de HomeBase 3 ook van lokale SATA-opslag tot 16 TB. In theorie kun je daar praktisch máánden aan videobeelden uit allerlei hoeken op bewaren, wederom dus zonder abonnement.

Jammerlijk is dus wel dat die luxere opties vergrendeld liggen achter een duurdere upsell vanuit Eufy. In mijn kleine appartementje zijn dergelijke oplossingen sowieso een behoorlijke overkill, maar er schuilen veel mogelijkheden voor boomers met een groter, losstaand huis. Voor een paar honderd euro kun je bij Eufy een heel ecosysteem aan zelfstandige camera’s (inclusief maanden lokale opslag) scoren. Dat is geen verkeerd voorstel.

Alsnog een slimme, zelfstandige camera

Voor consumenten die niet willen geloven aan Eufy’s overkoepelende ecosysteem valt er desalniettemin ook veel te halen uit enkel de Indoor Cam S350. Het robotje herkent alsnog mensen, baby’s en huisdieren en kan die naar wens in de gaten houden; ze worden alleen niet als verschillende entiteiten bijgehouden en weggeschreven. Enkel losse gebeurtenissen worden opgeslagen, op een intern microSD-kaartje tot 128 GB. Dat staat tot maximaal 120 uur aan videomateriaal. Eufy levert met de camera overigens ook meteen een microSD-kaartje van 32 GB. Wel zo gemakkelijk.

De gebeurtenissen en bijbehorende beelden zijn terug te zien in een eigen Eufy Security-app (voor Android en iOS). Deze streamt de geëncrypteerde videobestanden direct naar je smart-apparaat, zonder dat ze ooit op een externe server belanden. Vanuit de app is het uiteraard ook mogelijk om live mee kijken met de S350, te besturen of om deze te ‘bellen’. De audiokwaliteit van zowel de geïntegreerde microfoon als speaker is typerend schel, maar werkbaar genoeg om de kat uit een plantenbak te jagen.

Al met al werkt de Indoor Cam S350 bijzonder gemakzuchtig. Plemp het robotje ergens neer, prik een USB-C-kabel erin – en het apparaatje gaat al aan de slag. Effectief (her)plaatsen vereist weliswaar het aanwijzen van een tot vier ‘rustperspectieven’, maar met 360 graden rotatie en 75 graden kanteling kan de camera dan ook veel kanten op. Zet je de S350 een beetje strategisch neer – muur- en plafondbevestiging is mogelijk – dan houdt deze zelfstandige camera ook behoorlijk wat leefruimte in de smiezen.

Wil je weleens expliciet nietbekeken worden door een schattig robotje, dan is de nieuwe privacymodus bij uitstek interessant. Zonder al te veel gedoe is deze in te schakelen via de app, waarna de (IR-)sensoren van de S350 direct uitschakelen. Om het idee van de modus nog wat verder te onderstrepen, draait de S350 ook fysiek weg van zijn vaste kijkhoek, op zoek naar de dichtstbijzijnde kale muur. Dat laatste is natuurlijk puur gevoelsmatig, maar een chique gebaar is het wel. “Kijk jij maar even naar het plamuurwerk, robotje. Papa en mama gaan even worstelen op de bank.”

De Eufy Indoor Cam S350, concluderend

Op zichzelf gaat de Eufy Indoor Cam S350 niet je complete huis beveiligen, maar in het kader ‘vriendelijk videorobotje voor binnenshuis’ is dit zonder twijfel een sterspeler. Sowieso verkeert deze in een duurder segment, maar dat is absoluut niet zonder redenen. Niet alleen is de S350 verreweg het koddigste beveiligingscameraatje van nu; het apparaat schittert ook met betrouwbare beeldkwaliteit en brede inzetbaarheid. Wie ‘m goed plaatst, gaat dag en nacht veel zien – optioneel ook van wat verder weg.

Om álles uit de Indoor Cam S350 te halen is helaas wel een bredere investering bij Eufy vereist. Met meer camera’s en een HomeBase kan ook de Indoor Cam S350 slimmer te werk gaan, maar solo is het apparaatje alsnog van veel markten thuis. Als eenzijdige babymonitor of kattencamera schiet dit nergens tekort. Aan gebruiksgemak is sowieso geen gebrek, gezien de camera ontzettend zelfstandig is ingesteld. Waken, kadreren, filmen, encrypteren, archiveren, draadloos streamen: hij doet ‘t allemaal op eigen houtje.

Daarnaast verdient Eufy wederom lof voor de sobere houding ten opzichte van privacygevoeligheid en abonnementen. Alle beveiligingsapparatuur gaat uit van lokale opslag en eenmalige kosten; gedoe met de cloud is en blijft puur optioneel. In de wereld van thuisbeveiliging zou dat de norm moeten zijn, maar dat is nog lang niet altijd het geval. Juist door daar nu heel openlijk naar te streven, wint Eufy veel zieltjes. Het zorgt er ook voor dat ik geen paranoia krijg als ik de S350 weer eens in mijn onderbroek passeer.