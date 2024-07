Het lijkt nauwelijks functioneel, maar dit toetsenbordje is lasergericht op één specifieke game. Nadat bleek dat Wootings razendsnelle 60HE-toetsenbordje een succesformule voor osu!-spelers was, speelde Wooting daar tactvol op in. De Wooting UwU is een schattig plankje met maar één doel: records in ritmegames verbreken.

Voor de goede orde: ik ben geen ster in ritmische spellen, laat staan osu!. Los van een potje Guitar Hero als puber zijn competitieve ritmegames grotendeels aan mij verloren gegaan, zeker als ze zo competitief zijn. Er bestaat een zeker ritmegevoel in mij, maar dat ‘omschakelen’ naar digitale invoer is waar het vaak stukloopt. Voor mij vergt dat aardig wat gewenning.

Sowieso had ik voorafgaand aan deze review nauwelijks ervaring met osu! − en dus kan ik ook moeilijk iets zeggen over hoeveel beter de UwU je laat presteren. Het zij zo; we gaan het er alsnog over hebben. Want het apparaatje is en blijft het bespreken waard.

Charmant en stevig

Waar ik immers wel meer over kan vertellen, zijn unieke toetsenbordjes en wat ze zo uniek maakt. Los van de insteek als een speciaal osu!-toetsenbordje is de Wooting UwU namelijk ook gewoon een koddig macropad-je. Bijvoorbeeld om speciale acties op te zetten of om artisan keycaps in ten toon te stellen, maar ze ook functioneel te houden.

Niet voor niets zijn er daarom ook meerdere opties om de UwU naar eigen hand te zetten. Sowieso is er de keuze uit crèmewit met gave accentkleuren óf RGB op de flanken, of matzwart met steevast een lading RGB-verlichting. Afhankelijk van de keuze over kleur en verlichting kost het apparaatje 49,99 euro of 69,69 euro. Nice.

De Wooting UwU voelt gedegen en komt met een vrij vrolijke uitstraling, al steekt de non-RGB-variant misschien nog wel het meest eigenzinnig af. Die wil expliciet niet met andere apparatuur matchen en staat daardoor meer op zichzelf − en dat werkt. Dit blokje springt gewoon koddig uit vrijwel elke set-up.

Daarnaast kan de algehele massa grofweg drievoud verzwaard worden met een optionele onderzijde van messing (à 34,99 euro), mocht-ie met het siliconenrubber onderop nog niet vast genoeg liggen. Op mijn muismat ligt het standaardmodel nagenoeg rotsvast, maar uiteraard kan het voorkomen dat het lichte blokje verschuift tijdens hevig gebruik. Met circa 118 gram aan messing wordt dat mogelijke obstakel efficiënt omzeild.

En natuurlijk zijn de schakelaars, volgens Wooting-recept uiteraard volledig analoog met Hall-effect, te verwisselen met andere magnetische klikkertjes. Standaard worden ook al drie van de originele Lekker-schakelaars meegeleverd. Er valt genoeg aan te passen, ondanks de geringe grootte.

Een veelzijdig maar vooral snel macro-paneel

Dat is natuurlijk ook wat de Wooting Uwu uitzonderlijk goed maakt voor osu!; die razendsnelle en aanpasbare switches. Hoe koddig (of misschien wel lullig) dit plankje er dan ook uitziet, het is puur op technisch vlak direct een van de snelste en duurzaamste macropads van het moment. Mocht de meerwaarde van het Hall-effect in toetsenborden je nog onbekend zijn; ik schreef er al eens uitgebreid over in mijn Wooting 60HE-review. Bottom line: dit is momenteel de technologie om na te streven in toetsenborden.

De nieuwe Lekker L45-schakelaars zijn bovendien weer een kwartslag lichter (45 cN maximale druk tegenover 60 cN) dan de originele Lekker L60’s, met nog altijd de mogelijkheid om te activeren op slechts 0,1 millimeter diepte. Lees: bizar gevoelig, als je daarmee overweg kan. Uiteraard zijn alle klikkertjes in de fabriek netjes ingevet. Ze voelen direct relatief soepel, met nauwelijks merkbare schuring.

Gaat het om de allersnelste knoppen, maar hoeft het geen compleet toetsenbord te betreffen, dan slaat de UwU de spijker op zijn kop. Met drie magnetische schakelaars, drie vrij programmeerbare rubberen toetsen voor menubediening en de terugkerende Tachyon-modus (met responstijden onder de 1 milliseconde), heeft zelfs de meest veeleisende osu!-speler niet veel meer nodig.

Wooting UwU – Technische specificaties

Switches Gateron Lekker Linear45 (L45) (lineair, 30~45 cN)

Gateron Lekker Linear45 (L45) (lineair, 30~45 cN) Gevoeligheid 255 drukpunten (8bit) tussen 0,1 en 4,0 mm afstand

255 drukpunten (8bit) tussen 0,1 en 4,0 mm afstand Keycap stem Cherry MX-compatible

Cherry MX-compatible Duurzaamheid 100 miljoen ‘clicks’ gegarandeerd

100 miljoen ‘clicks’ gegarandeerd Layout 3x analoge + 3x digitale invoer

3x analoge + 3x digitale invoer Anti-ghosting N-key rollover

N-key rollover Frequentierespons 1000 Hertz ultrapolling

1000 Hertz ultrapolling Responsiviteit <1ms (Tachyon mode)

<1ms (Tachyon mode) Aansluiting Los te koppelen USB-C-kabel (1,8 meter, gevlochten)

Los te koppelen USB-C-kabel (1,8 meter, gevlochten) Drivers Wootility

Wootility Opslag On-board storage voor 4 profielen (inclusief RGB)

On-board storage voor 4 profielen (inclusief RGB) Verlichting 15 RGB-zones (RGB-variant)

15 RGB-zones (RGB-variant) Constructiemateriaal ABS-behuizing, PBT-keycaps, EPDM-rubber, siliconen

ABS-behuizing, PBT-keycaps, EPDM-rubber, siliconen Afmeting 75 x 57 x 27 millimeter (breedte x diepte x hoogte)

75 x 57 x 27 millimeter (breedte x diepte x hoogte) Gewicht Circa 63 gram (exclusief kabel)

Circa 63 gram (exclusief kabel) Extra’s 3x Lekker L60-schakelaar, 4x osu!-keycap (willekeurig)

3x Lekker L60-schakelaar, 4x osu!-keycap (willekeurig) Garantie 4 jaar (LED-verlichting 2 jaar)

Met behulp van de geheel dynamische invoer stijgt bovendien de functionaliteit. De UwU laat zich immers niet beperken in ándere analoge mogelijkheden die Wooting al eerder ontwikkeld heeft. Denk daarbij aan verschillende keystrokes op bepaalde dieptes of gewoon ruwe analoge invoer, zoals die op controllers.

Wie het wil, zou hiermee ook een paar trekkers kunnen bedienen, bijvoorbeeld als gaspedaal of rem in games. Dat is niet het primaire doel van deze analoge schakelaars, maar het maakt de Wooting UwU wel veelzijdiger dan menig minuscuul knoppenpaneeltje. Als altijd wordt dat aangestuurd via Wootility (geen installatie vereist) en kunnen in ieder geval vier complete profielen op het toetsenbordje zelf opgeslagen worden.

Een mooi nicheproduct voor een mooie niche

Verder heeft de Wooting UwU opvallend weinig om het lijf, kijkende naar de wezenlijke tech erachter. Ja, hij’s klein, maar opvallend functioneel; veel meer valt er niet over te zeggen. Toch charmeert het Wooting dat ze dit product op deze wijze op de been hebben gezet. Ze hadden de osu!-niche ook kunnen bedienen met grotendeels afgezaagde Wooting 60HE, maar toch besloot het (van origine) Nederlandse team er echt iets moois van te maken.

Die mate van luxe en verzorging zie je in veel facetten terug. Het eerder genoemde chassis is schattig doch stevig en afhankelijk van de kleurenoptie wordt een chique gevlochten USB-C-kabel meegeleverd. Het voelt allemaal weloverwogen en voldoende doorontwikkeld; de UwU schijnt zelfs enigszins waterafwerend te zijn. De RGB-verlichte varianten kosten vanzelfsprekend net iets meer, maar worden vervolgens ook weer geleverd in een verstevigd draagkoffertje − mooi meegenomen voor de osu!-professional op reis.

Zelfs de toonaangevende osu!-spelers worden op eigenzinnige wijze omarmd. Met elke Wooting UwU worden, naast de standaard ‘UwU’-knopjes, vier PBT-keycaps meegeleverd met willekeurige opdruk van verschillende figuren uit de gemeenschap. Sowieso zijn alle zes de keycaps lekker robuust, met legio verschillende schattige opdrukjes om mee te spelen.

Voor gebruikers is dat al leuk om onderling te ruilen of te verzamelen, maar ook voor de osu!-persoonlijkheden is het mooi om hunzelf weer gerepresenteerd te zien worden in nicheproducten als deze. De UwU voelt opvallend heilzaam zo.

Conclusie

Gezien de geringe mate van concurrentie is het lastig om de Wooting UwU niet hét osu!-toetsenbordje te noemen. De UwU doet precies wat het moet doen, maar doet het wel met eigen stukje charme. De enige concurrentie daarin komt in de vorm van kleinere projecten als de SayoDevice, die aanzienlijk minder chique gebouwd zijn en waar (langdurige) ondersteuning lang niet zo zeker is. “We hebben een UwU thuis”-vibes, zeg maar gerust.

De UwU kost twee tot vier tientjes meer dan dergelijke projecten, maar dan krijg je dus wel Wootings analoge expertise en bewezen bouwkwaliteit op de koop toe. Als het echt razendsnel en betrouwbaar moet zijn, dan is dit gewoon de beste (en meest kawaii) keuze. Daarnaast staat-ie ook gewoon uitzonderlijk leuk op zichzelf als veelzijdig macropaneeltje.